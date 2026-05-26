El Infoca refuerza con diez aeronaves el operativo contra el incendio del entorno de Doñana

El dispositivo del Plan Infoca ha vuelto a reforzar este martes el operativo desplegado contra el incendio forestal declarado en el paraje Rincón del Membrillo, en el término municipal de Almonte, dentro del entorno del Parque Nacional de Doñana.

Según la última actualización, el incendio continúa activo y cuenta ya con la incorporación escalonada de diez aeronaves: siete helicópteros —tres pesados, dos semipesados y dos ligeros— además de dos aviones anfibios pesados y un helicóptero pesado del Ministerio para la Transición Ecológica.

El operativo mantiene también desplegados a unos 120 profesionales sobre el terreno junto a autobombas, tractores y distintas unidades especializadas de apoyo y coordinación.

El incendio permanece cercado en una zona rodeada de marisma y agua, lo que está facilitando las labores de contención y evitando, por el momento, un potencial avance fuera del perímetro afectado. Sin embargo, el fuego continúa quemando una parte importante del espacio natural, en una zona de enorme sensibilidad medioambiental dentro del entorno de Doñana.

Las complicadas condiciones meteorológicas, especialmente el viento registrado durante la madrugada, han dificultado el trabajo de los efectivos desplazados hasta la zona.

La evolución del incendio está afectando además al regreso de algunas hermandades de la romería del Romería del Rocío, que han tenido que modificar sus itinerarios de vuelta ante la imposibilidad de cruzar determinadas áreas cercanas al incendio.

La Junta de Andalucía ya avanzó durante la mañana que se estaban coordinando alternativas para garantizar el regreso seguro de las filiales, incluyendo recorridos por la playa o desplazamientos por carretera.

Hasta última hora de ayer se oficializó la quema de unas 250 hectáreas, pero podrían ser muchas más.