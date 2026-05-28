El operativo centra sus esfuerzos en rematar el incendio de Doñana y evitar nuevos focos

El operativo del Plan Infoca mantiene la confianza en poder extinguir a lo largo de este jueves el incendio forestal declarado en el paraje Rincón del Membrillo, en el entorno de Parque Nacional de Doñana, después de que el fuego quedara controlado en las últimas horas.

Ahora, el principal objetivo del centenar de bomberos forestales desplegados sobre el terreno es acabar definitivamente con los puntos calientes y evitar la aparición de nuevos conatos o reproducciones dentro del perímetro afectado.

El viento continúa jugando un papel clave en la evolución del incendio. Las rachas registradas durante las últimas jornadas complicaron las labores de estabilización al provocar la aparición de focos secundarios.

A ello se suma otro factor determinante: las elevadas temperaturas que sigue registrando la provincia de Huelva y que dificultan el trabajo de los efectivos desplazados al corazón de Doñana.

Las últimas estimaciones apuntan a unas 400 hectáreas afectadas, aunque las imágenes aéreas y de satélite hacen prever que la superficie quemada podría ser superior. No obstante, será una vez extinguido el incendio cuando se pueda realizar una valoración definitiva de los daños ambientales.

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha asegurado este miércoles que dentro del perímetro afectado existen “islas muy importantes” que no se han quemado y que cuentan con “una alta capacidad de regeneración por sus propios medios, con agilidad y rapidez”.

El incendio ha afectado principalmente a zonas de dunas y corrales de Marismillas, uno de los espacios de mayor valor ecológico del parque nacional.