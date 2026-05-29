Interceptado un alijo de 1.200 kilos de hachís en el Río Piedras

La Guardia Civil ha abortado un importante alijo de droga en el entorno del Río Piedras tras interceptar una embarcación cargada con 1.200 kilos de hachís que pretendía introducir la mercancía en la costa onubense.

La operación se inició cuando los operadores del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), en coordinación con patrullas de vigilancia del litoral, detectaron una embarcación de recreo navegando hacia el Río Piedras con la supuesta intención de realizar un desembarco de droga.

Tras recibir el aviso, efectivos del Servicio Marítimo Provincial de Huelva iniciaron el seguimiento de la embarcación. Al percatarse de la presencia policial, los ocupantes emprendieron la huida hacia el interior de los caños del río, donde finalmente encallaron antes de abandonar la embarcación y escapar a pie por una zona de dunas y abundante vegetación.

La Guardia Civil desplegó un dispositivo de cierre coordinado desde la central operativa de la Comandancia de Huelva, logrando localizar y detener a uno de los presuntos implicados cuando permanecía oculto entre el matorral.

Durante la intervención, los agentes localizaron la embarcación cargada con 30 fardos de hachís que arrojaron un peso total de 1.200 kilos.

El detenido, junto con la droga intervenida y la embarcación utilizada para el transporte, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones relacionadas con este alijo.