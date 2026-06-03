El viento da un respiro a Huelva y reduce la presencia de humo

La mejora de las condiciones meteorológicas y el cambio en la dirección del viento han permitido reducir de forma notable la presencia de humo en Huelva capital, una situación que ha sido recibida con alivio por muchos vecinos después de varias jornadas marcadas por el olor a quemado y la visibilidad de la columna generada por el incendio de la Marisma del Burro, en el término municipal de Gibraleón.

Aunque el humo sigue siendo perceptible en algunos momentos y zonas concretas, la situación ha mejorado considerablemente respecto a los momentos de mayor intensidad registrados durante las primeras horas del incendio, cuando la nube de humo llegó a afectar a buena parte de la capital onubense.

Pese a esta evolución favorable, las autoridades insisten en que se mantengan las medidas de autoprotección mientras continúan los trabajos de extinción sobre el terreno. Entre las recomendaciones figuran cerrar puertas y ventanas en caso de detectar humo en el exterior, utilizar mascarilla en las zonas más afectadas y evitar la exposición prolongada de las personas más sensibles.

Especialmente se aconseja extremar la precaución con menores, personas mayores y ciudadanos con enfermedades respiratorias o patologías pulmonares, colectivos que pueden verse más afectados por la presencia de partículas en suspensión.

Los equipos de emergencia continúan trabajando en una zona especialmente compleja debido a las características del terreno de marismas, donde las dificultades de acceso han obligado a emplear distintos medios terrestres y aéreos para combatir el fuego.

Desde los servicios de emergencia recuerdan además que ante cualquier incidencia o situación de riesgo debe contactarse con el teléfono 112, operativo las 24 horas del día.

La reducción del humo supone una de las noticias más positivas desde el inicio del incendio, aunque las autoridades mantienen la vigilancia hasta lograr su control definitivo y garantizar que no se produzcan reactivaciones.