El humo del incendio de la Marisma del Burro vuelve a cubrir Huelva por segundo día consecutivo

La columna de humo generada por el incendio en la zona de la Marisma del Burro, en Gibraleón, vuelve a ser visible este miércoles en buena parte de la capital onubense, donde numerosos vecinos han percibido nuevamente olor a quemado y una notable presencia de humo en el ambiente.

Se trata del segundo día consecutivo en el que los efectos del incendio se dejan sentir en Huelva, debido a las condiciones meteorológicas, sobre todo viento, y a la persistencia de algunos focos activos en una zona de difícil acceso dentro de las marismas.

Las autoridades han trasladado un mensaje de tranquilidad a la población, asegurando que el humo detectado en la capital no supone un riesgo para la salud de la ciudadanía. No obstante, recomiendan evitar en la medida de lo posible la exposición prolongada al humo, especialmente en el caso de personas con problemas respiratorios, mayores o población especialmente sensible.

Los trabajos de extinción prosiguen este miércoles con el objetivo de controlar definitivamente un incendio que sigue requiriendo una importante movilización de recursos debido a las características del terreno afectado.