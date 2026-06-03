Una mujer es evacuada al hospital tras el incendio de una chabola en Cartaya

Una mujer de 34 años ha tenido que ser trasladada al Hospital Virgen de la Bella tras resultar afectada por inhalación de humo y sufrir una crisis de ansiedad durante el incendio registrado este miércoles en una zona de chabolas de Cartaya.

Según ha informado el servicio de emergencias 1-1-2 Andalucía, el aviso se recibió alrededor de las 12.30 horas después de que la Guardia Civil alertara de un incendio declarado en una finca del municipio donde existen varias infraviviendas.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, Policía Local, Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva y sanitarios del Centro de Emergencias Sanitarias 061 para atender la situación.

La mujer afectada fue asistida en el lugar por los servicios sanitarios y posteriormente evacuada al Hospital Virgen de la Bella para una valoración médica más completa.

Fuentes del Consorcio de Bomberos han señalado que el incendio únicamente afectó a una chabola y que, cuando los efectivos llegaron al lugar, la víctima ya había sido rescatada por una ventana y las llamas estaban extinguidas.

Los bomberos se limitaron a realizar labores de refresco y comprobación para evitar una posible reactivación del fuego, sin que se registraran más heridos ni daños en otras infraviviendas de la zona.