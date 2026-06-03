Maquinaria pesada abre paso a los bomberos en el incendio

Los trabajos para controlar el incendio declarado este martes en la Marisma del Burro, en el término municipal de Gibraleón, han continuado durante toda la noche y prosiguen este miércoles con la actuación de los equipos de extinción sobre el terreno.

La principal novedad ha sido la entrada de maquinaria pesada en la zona de marismas para abrir y acondicionar accesos que permitan a los bomberos y retenes terrestres trabajar con mayor eficacia en un área especialmente complicada por las características del terreno.

Según ha informado el Plan Infoca, los efectivos permanecieron durante la noche en el incendio, centrando gran parte de sus esfuerzos en facilitar la llegada de los equipos a los puntos más inaccesibles. La creación de estos accesos resulta fundamental para avanzar en las labores de control y remate del fuego.

El incendio de Gibraleón continúa siendo uno de los focos que mantienen la atención de los servicios de extinción, que siguen trabajando para lograr su estabilización y posterior control definitivo.