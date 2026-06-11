Los vecinos desalojados regresan a sus casas tras la mejora de la situación

Los vecinos que permanecían desalojados por el incendio forestal declarado esta semana en el Andévalo onubense han podido regresar a sus viviendas tras la mejora de la situación y la evolución favorable de los trabajos de extinción.

Las últimas personas que continuaban fuera de sus hogares, principalmente en zonas de Gibraleón afectadas por las medidas preventivas de protección civil, han recibido autorización para volver una vez comprobado que no existía riesgo para la población.

Durante los momentos más complicados de la emergencia llegaron a ser evacuadas 380 personas de distintos núcleos y viviendas dispersas próximas a las áreas afectadas por el avance de las llamas. El regreso se ha realizado de forma progresiva conforme el operativo fue asegurando el perímetro del incendio.

La vuelta a casa de los últimos desplazados supone uno de los indicadores más claros de la mejoría de la situación sobre el terreno, aunque los equipos de extinción continúan desplegados realizando labores de vigilancia, remate y liquidación para evitar posibles reactivaciones.

Las autoridades han agradecido la colaboración y el comportamiento de los vecinos durante toda la emergencia, así como el trabajo desarrollado por los efectivos del Plan INFOCA, la UME, bomberos, fuerzas de seguridad y voluntarios que han participado en el operativo.