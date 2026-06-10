La UME se incorpora al incendio con 50 efectivos y 10 medios técnicos

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ya trabaja sobre el terreno en las labores de extinción del gran incendio forestal que afecta a los municipios de Villanueva de los Castillejos, San Bartolomé de la Torre y Gibraleón. Los efectivos militares se incorporaron al dispositivo a las 2.30 horas de la madrugada tras la activación del Nivel Operativo 2 de emergencia por parte de la Junta de Andalucía.

La intervención de la UME se realiza con un contingente inicial de 50 efectivos y 10 medios técnicos, que se suman al amplio despliegue de recursos movilizados para combatir un incendio que ya supera las 3.600 hectáreas afectadas, según las últimas estimaciones provisionales.

La llegada de la unidad militar se produce después de que la Junta atendiera la petición realizada por las alcaldesas de San Bartolomé de la Torre y Gibraleón, así como por el alcalde de Villanueva de los Castillejos, ante la complejidad que presenta el incendio y las previsiones meteorológicas adversas.

Las próximas horas continúan siendo determinantes para la evolución de un incendio que se ha convertido en uno de los más importantes registrados en la provincia de Huelva en los últimos años.