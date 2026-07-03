Tres detenidos en Madrid por el robo de 6 millones en una joyería de Huelva

La Policía Nacional ha detenido en la Comunidad de Madrid a tres presuntos integrantes de un grupo criminal especializado en robos con fuerza mediante el método del alunizaje, al que se atribuye el asalto cometido el pasado 22 de febrero en una joyería de Huelva, de la que fueron sustraídas piezas valoradas en casi seis millones de euros.

Según la investigación, los autores utilizaron dos vehículos de alta gama previamente sustraídos para acceder al establecimiento. Tras fracturar la entrada con una pinza de separación hidráulica, rompieron los expositores con picos y mazas y se apoderaron de numerosas joyas antes de huir.

Las pesquisas permitieron vincular a los arrestados con otros dos robos cometidos en un almacén de joyería al por mayor de Madrid. Los investigadores destacan el alto grado de especialización del grupo, que empleaba herramientas industriales de uso restringido, vehículos robados y matrículas falsas para dificultar su identificación.

Los tres detenidos están acusados de tres robos con fuerza, dos hurtos y robos de uso de vehículo y dos delitos de falsedad documental. Tras pasar a disposición judicial, han ingresado en prisión. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer la posible participación de otros miembros de la organización en robos similares cometidos en distintos puntos de España.