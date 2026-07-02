La Junta pide al Gobierno ayudas urgentes para paliar los daños del incendio en el campo onubense

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha declarado el incendio forestal originado el pasado 8 de junio en Villanueva de los Castillejos como desastre natural con incidencia en el potencial productivo agrario, al tiempo que ha reclamado al Gobierno de España la adopción de medidas urgentes para ayudar a los agricultores y ganaderos afectados.

El incendio, que también se extendió a los términos municipales de Alosno, Gibraleón y San Bartolomé de la Torre, movilizó durante cuatro días a más de 500 profesionales de distintas administraciones dentro del dispositivo del Plan Infoca.

Según la Junta, las llamas causaron importantes daños en el sector primario, afectando a más de 6.300 hectáreas, de las que 3.370 corresponden a Gibraleón, 1.577 a Alosno y Villanueva de los Castillejos y 1.363 a San Bartolomé de la Torre.

El fuego dañó 30 explotaciones agrarias, provocó la pérdida de pastos para unos 300 ejemplares de ganado bovino y causó la muerte de 14 animales. Además, resultaron afectadas infraestructuras agropecuarias, sistemas de riego, maquinaria agrícola y numerosas zonas de dehesa, con consecuencias sobre la montanera del porcino ibérico, la flora y la fauna cinegética.

Ante esta situación, el Gobierno andaluz solicita al Ejecutivo central que declare la zona como gravemente afectada por una emergencia de protección civil, lo que permitiría activar los mecanismos estatales de compensación previstos para este tipo de catástrofes.

Por su parte, la Consejería de Agricultura estudia flexibilizar los requisitos de las ayudas europeas que perciben las explotaciones afectadas y prevé autorizar de forma excepcional la alimentación convencional del ganado ecológico, ya que el incendio ha hecho desaparecer prácticamente la totalidad de los pastos naturales en las zonas afectadas.