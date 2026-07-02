La Guardia Civil intensifica las inspecciones a embarcaciones en Ayamonte e Isla Cristina contra el narcotráfico

La Guardia Civil ha llevado a cabo en la tarde de este miércoles un dispositivo especial de inspección de embarcaciones en Ayamonte e Isla Cristina, dentro de las actuaciones que desarrolla para combatir las organizaciones dedicadas al narcotráfico en la costa onubense.

El operativo se ha desplegado en puntos donde, según el Instituto Armado, habitualmente se presta apoyo logístico a las narcolanchas, con el objetivo de comprobar la situación administrativa y las condiciones de las embarcaciones que operan en estas zonas.

Durante las inspecciones, los agentes están verificando el cumplimiento de la normativa náutica, ya que muchas de estas embarcaciones carecen de la documentación obligatoria, incurriendo presuntamente en infracciones administrativas.

En el dispositivo participan diferentes especialidades de la Guardia Civil, que trabajan de forma coordinada para reforzar la vigilancia en el litoral y dificultar las actividades de las redes dedicadas al narcotráfico.

Con este tipo de actuaciones, la Guardia Civil mantiene la presión sobre los puntos considerados estratégicos para el apoyo logístico de las organizaciones criminales que operan en la costa de Huelva.