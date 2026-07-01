Cinco coches aparecen calcinados en la Ronda Norte de Isla Cristina

La Guardia Civil investiga la aparición de cinco vehículos completamente calcinados en la Ronda Norte de Isla Cristina, junto al supermercado Día y frente a la barriada del Cortijo, en un suceso ocurrido durante la madrugada y cuyas causas aún no han sido determinadas.

Los turismos quedaron totalmente afectados por las llamas, lo que obligará a los investigadores a realizar una inspección técnica para tratar de determinar el origen del incendio y si este pudo ser fortuito o provocado.

Por el momento, la investigación permanece abierta y no se descarta ninguna hipótesis. Los agentes trabajan para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el incendio y recopilan indicios que permitan determinar qué ocurrió.

Fuentes consultadas señalan que, a la espera del avance de las pesquisas, todas las líneas de investigación continúan abiertas, sin que hasta el momento exista una conclusión oficial sobre el origen del fuego.

La Guardia Civil continúa practicando diligencias para esclarecer un incidente que ha generado expectación entre los vecinos de la zona.