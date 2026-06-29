El juicio por la muerte de Fuente Clara ya tiene fecha

Elha fijado para el próximo, el juicio por el accidente de tráfico en el que falleció, de 25 años, tras colisionar el vehículo que conducía con dos mulos que se encontraban en la calzada en un tramo de carretera del término municipal de Bonares.

La fecha ha sido dada a conocer por el padre de la joven, José Antonio Cabrera, quien, a través de las redes sociales, expresó su deseo de que "se haga justicia" por la muerte de su hija y de que la familia pueda "vivir el duelo en paz".

Fuente Clara Cabrera Mateos.

Los hechos se remontan al 17 de abril de 2024, cuando el turismo en el que viajaban Fuente Clara Cabrera y su madre impactó contra dos mulos que habían invadido la calzada. La joven falleció a consecuencia del accidente, mientras que su madre resultó herida de gravedad.

La Fiscalía de Huelva solicita para el propietario de los animales cuatro años de prisión como presunto autor de un delito de homicidio por imprudencia grave y otro de lesiones. Asimismo, reclama el pago de las indemnizaciones correspondientes a la familia de la víctima.

Tras el siniestro, la familia de Fuente Clara impulsó una asociación para reclamar medidas que eviten nuevos accidentes provocados por equinos sueltos en las carreteras, convirtiendo este caso en un referente de la reivindicación de una mayor seguridad vial frente a este tipo de sucesos.