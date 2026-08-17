El incendio de Niebla deja finalmente 33.000 hectáreas quemadas

La medición definitiva realizada por el programa europeo de observación satelital Copernicus sitúa en 33.000 hectáreas la superficie quemada por el incendio de Niebla, según ha informado este lunes el vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz.

La cifra supone una reducción respecto a las primeras estimaciones realizadas durante la emergencia, que llegaron a situar la superficie recorrida por el fuego por encima de las 40.000 hectáreas. La diferencia se explica porque el perímetro del incendio incluye zonas que finalmente no llegaron a arder.

De hecho, Sanz ha destacado que en el interior de la superficie delimitada permanecen importantes áreas de vegetación que lograron quedar a salvo durante la emergencia.

"Se trata de islas interiores de hasta 400 hectáreas que hemos protegido durante la emergencia y que servirán para favorecer la regeneración natural de la zona", ha señalado.

Diez días de lucha contra un incendio extremo

El incendio, declarado el pasado 6 de agosto, ha obligado a desplegar durante diez días uno de los dispositivos más importantes de los últimos años en Andalucía.

En los momentos de mayor intensidad llegaron a movilizarse más de 1.100 efectivos, 33 medios aéreos, 21 autobombas y 18 buldóceres.

Sanz ha destacado la especial dificultad que ha presentado el fuego, marcado por "cambios continuos de viento, temperaturas muy elevadas, baja humedad, episodios de comportamiento extremo, inversión térmica, actividad convectiva, focos secundarios a gran distancia y reactivaciones dentro del terreno recorrido por el fuego".

El consejero ha defendido la actuación desarrollada por la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) y el Plan Infoca, con utilización de análisis técnico del comportamiento del fuego, información meteorológica especializada, vuelos de reconocimiento, drones y coordinación de los medios terrestres y aéreos.

"Se ha aportado el máximo de medios y ha habido una coordinación muy importante entre todas las administraciones", ha afirmado Sanz, que ha considerado que se ha dado respuesta a un incendio que, aunque no ha sido el de mayor extensión, "sí es el incendio más difícil que hasta ahora hayamos tenido que afrontar desde el Plan Infoca".

La Junta defiende su política de prevención

Sanz ha aprovechado también para reivindicar la inversión de la Junta en prevención y medios de extinción.

"En Andalucía se invierte más en prevención que en extinción, y eso que hemos duplicado el presupuesto del Plan Infoca desde que gobierna Juanma Moreno", ha señalado.

Según los datos aportados por la Junta, durante los últimos años se han realizado trabajos preventivos en más de 2.650 hectáreas, además del mantenimiento y mejora de áreas cortafuegos y la modernización de más de 2.000 kilómetros de caminos forestales para facilitar el acceso de los equipos de emergencia.

También se han desarrollado actuaciones en más de 1.800 kilómetros de vías secundarias destinadas a dificultar la propagación del fuego.

El consejero ha defendido igualmente el modelo andaluz de bomberos forestales y ha señalado que Andalucía es "la única comunidad autónoma que mantiene contratado a su personal de extinción durante todo el año".

El origen sigue bajo investigación

Respecto a las causas del incendio, Sanz ha confirmado que la investigación continúa abierta y corresponde a la Guardia Civil y a los agentes de Medio Ambiente de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF).

"Las primeras hipótesis apuntan a que el origen pudo situarse en una cuneta", ha explicado, aunque ha insistido en que las conclusiones definitivas dependerán del resultado de las investigaciones.

70 efectivos continúan sobre el terreno

Aunque el incendio permanece estabilizado y sin frentes activos que provoquen su avance, los trabajos todavía no han terminado.

El objetivo ahora es alcanzar el control definitivo mediante labores manuales en diferentes puntos del perímetro, especialmente en aquellas zonas donde el acceso de la maquinaria pesada resulta complicado.

Los equipos continúan además enfriando y liquidando puntos que mantienen calor residual para evitar posibles reactivaciones.

Actualmente permanecen desplegados 70 efectivos de EMA Infoca, de los alrededor de 600 que han participado en el dispositivo durante la emergencia, junto a cuatro autobombas, una Unidad Médica, la Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones y el Módulo de Oficina Técnica.

El operativo mantiene así la vigilancia sobre un perímetro que supera los 210 kilómetros, mientras se trabaja para avanzar desde la estabilización hasta la extinción definitiva.