Declarado un incendio forestal en Valverde del Camino

El Plan Infoca ha declarado este lunes un incendio forestal en el paraje Coto del Boticario, en el término municipal de Valverde del Camino.

Para hacer frente al fuego, el dispositivo ha movilizado un grupo de bomberos forestales, un grupo de apoyo, un técnico de operaciones, una autobomba, un helicóptero semipesado y dos aviones de carga en tierra.

Los efectivos trabajan en la zona con el objetivo de controlar el incendio y evitar su propagación. Por el momento, no han trascendido las causas del fuego ni se ha informado sobre la superficie afectada.

El Plan Infoca irá actualizando la evolución del incendio a medida que avancen las labores de extinción.