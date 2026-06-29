“Seguimos con esperanza”: el testimonio de un bombero de Huelva desde Venezuela

Los bomberos del Consorcio Provincial de Huelva desplazados a Venezuela continúan trabajando sin descanso entre los escombros que ha dejado el terremoto que ha asolado parte del país. Integrados en el dispositivo de Bomberos para el Mundo, forman parte del amplio operativo internacional desplegado en La Guaira, la zona que, pese a no ser el epicentro del seísmo, ha sufrido la mayor destrucción.

“La situación está complicada”, relata uno de los efectivos onubenses desde el terreno. “La Guaira es una zona turística situada a unos 40 kilómetros de Caracas, pero es la que ha quedado más devastada. Entre el 60 y el 70% de las edificaciones han colapsado por completo o presentan daños estructurales muy importantes”.

Los equipos de rescate trabajan desde el primer momento buscando posibles supervivientes. En las primeras horas fueron los propios vecinos y los servicios de emergencia venezolanos quienes protagonizaron los rescates más inmediatos. Posteriormente se incorporaron el ejército, maquinaria pesada y los equipos internacionales.

Según explica el bombero, actualmente trabajan sobre el terreno alrededor de 1.800 rescatistas procedentes de distintos países. Las cifras que manejan son estremecedoras: cerca de 2.000 fallecidos y unos 50.000 desaparecidos.

El equipo en el que participan los bomberos de Huelva llegó hace apenas dos días y ya ha intervenido en una decena de zonas de búsqueda, muchas de ellas con edificios completamente derrumbados.

Imagen del estado de los edificios.

“Ya hemos descartado varias zonas porque las posibilidades de encontrar supervivientes disminuyen con el paso de las horas y por el estado de los edificios”, explica.

Sin embargo, la esperanza sigue intacta. Aunque las primeras 72 horas son consideradas decisivas en este tipo de catástrofes, los rescatistas se resisten a abandonar la búsqueda.

“Seguimos trabajando y esperamos permanecer aquí dos o tres días más. Aunque ya han pasado las horas más críticas, seguimos con esperanza de encontrar personas sepultadas. La experiencia nos ha enseñado que siempre existen casos de supervivientes incluso una semana después”.

Cada jornada supone una carrera contra el tiempo en un escenario de destrucción masiva, donde el cansancio queda relegado por un único objetivo: encontrar vida bajo los escombros. Mientras el mundo mira hacia Venezuela, los bomberos onubenses continúan representando la solidaridad y el compromiso de Huelva en una de las mayores operaciones internacionales de rescate de los últimos años.