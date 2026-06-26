La avería ferroviaria entre Huelva y Sevilla se complica por un nido de cigüeñas en un poste

La circulación ferroviaria entre Huelva y Benacazón continúa interrumpida por la falta de tensión en la catenaria, una incidencia que está resultando más compleja de resolver de lo previsto debido a la presencia de un nido de cigüeñas en uno de los postes de electrificación.

Aunque inicialmente se esperaba restablecer el servicio durante la jornada, Adif mantiene activo el plan alternativo de transporte por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros entre Huelva y Sevilla mientras continúan los trabajos de reparación.

La presencia del nido de cigüeñas ha obligado a desplazar hasta la zona a efectivos del Seprona de la Guardia Civil y a bomberos, ya que cualquier actuación debe compatibilizar la reparación de la infraestructura con la protección de la fauna.

Los técnicos trabajan para resolver la incidencia "a la mayor brevedad posible", aunque por el momento no se ha facilitado una previsión sobre el restablecimiento definitivo de la circulación ferroviaria.

La avería supone un nuevo contratiempo para la línea Huelva-Sevilla apenas unos días después de la reapertura del servicio tras más de dos semanas de obras, alimentando nuevamente la incertidumbre entre los usuarios de una conexión que en las últimas semanas ha acumulado cortes, retrasos, servicios sustituidos por autobuses