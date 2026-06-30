Detenidas dos personas por fingir el robo de dos móviles para cobrar del seguro

La Guardia Civil ha detenido en Carmona (Sevilla) a dos personas como presuntas autoras de los delitos de simulación de delito y estafa al seguro, tras denunciar falsamente el robo de dos teléfonos móviles de alta gama en la playa de Punta Umbría para cobrar la correspondiente indemnización.

La investigación se inició después de que los ahora detenidos denunciaran la sustracción de diversos efectos, entre ellos dos teléfonos móviles valorados en unos 2.500 euros, supuestamente robados mientras se encontraban en la localidad costera.

Las pesquisas realizadas por los agentes de la Guardia Civil de Punta Umbría permitieron comprobar que los terminales habían sido adquiridos por un establecimiento de compraventa de segunda mano de Lepe, al que habían llegado desde otro comercio de la misma cadena situado en Brenes (Sevilla).

Los investigadores averiguaron que los dos teléfonos habían sido vendidos por la propia denunciante, quien formalizó la operación mediante contrato y estuvo acompañada en todo momento por su pareja, que presuntamente colaboró en la planificación de los hechos.

Asimismo, los agentes comprobaron que, pocos días después de presentar la denuncia, la mujer comunicó el supuesto robo a la compañía aseguradora, percibiendo la indemnización correspondiente por los terminales.

Como resultado de la investigación, la Guardia Civil procedió a la detención de ambos implicados, considerando a la mujer presunta autora de la simulación del delito y de la estafa, mientras que su pareja ha sido investigada como presunto cómplice.

Los detenidos, junto con las diligencias instruidas y los teléfonos móviles recuperados, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.