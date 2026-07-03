La Guardia Civil interviene once embarcaciones en un operativo contra el apoyo logístico al narcotráfico

La Guardia Civil ha desarrollado una nueva operación de control sobre embarcaciones de pesca y recreo en la costa de Huelva con el objetivo de combatir las redes de apoyo logístico al narcotráfico. El dispositivo, denominado, se ha llevado a cabo en el río Carreras, en Isla Cristina, y en el río Guadiana, a su paso por Ayamonte.

Durante la actuación, los agentes han intervenido once embarcaciones que incumplían la normativa náutica y que podrían ser utilizadas para prestar apoyo a las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Las embarcaciones han quedado depositadas a disposición de la autoridad competente.

El operativo también ha permitido identificar a 76 personas en un total de ocho controles preventivos, detectar nueve infracciones administrativas y detener a una persona sobre la que pesaba un señalamiento judicial.

Se trata de la novena operación de estas características desarrollada por la Guardia Civil en la provincia de Huelva dentro de su estrategia para intensificar la lucha contra el narcotráfico. Además de perseguir actividades ilícitas, estos dispositivos contribuyen a reforzar la seguridad en la navegación durante la temporada estival mediante la comprobación del cumplimiento de la normativa vigente.

En el despliegue han participado efectivos del Servicio Marítimo, Equipo Pegaso, Policía Judicial, Seguridad Ciudadana, USECIC, GAR, COS, GRS, Escuadrón de Caballería y Servicio Cinológico. La Guardia Civil ha reiterado que continuará reforzando este tipo de actuaciones para dificultar la infraestructura logística que utilizan las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico en la costa onubense.