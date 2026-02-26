Un tren arrolla mortalmente a una persona a la altura de Villarrasa y suspende la circulación más de tres horas

La circulación ferroviaria quedó suspendida anoche durante algo más de tres horas tras el arrollamiento mortal de una persona por un tren en el tramo comprendido entre Niebla y La Palma del Condado, a la altura del término municipal de Villarrasa.

La incidencia fue comunicada por los canales oficiales de información ferroviaria, que confirmaron posteriormente el restablecimiento del servicio una vez finalizadas las actuaciones en la vía.

Según indicó el servicio de emergencias 112 Andalucía, las causas del suceso están siendo investigadas, aunque las primeras hipótesis apuntan a que la persona se habría situado en la trayectoria del tren sin posibilidad de que el maquinista pudiera evitar el impacto.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los servicios sanitarios y de seguridad, activándose el protocolo habitual en este tipo de casos. La autoridad judicial se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer lo ocurrido.