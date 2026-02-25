Fallece un joven en un accidente laboral en Mina Magdalena de Almonaster la Real

Un joven ha fallecido este miércoles tras sufrir un accidente laboral en el interior de Mina Magdalena, en el término municipal de Almonaster la Real, según han confirmado fuentes del servicio de emergencias 112.

El aviso se recibió a las 10.05 horas, lo que activó de inmediato el protocolo correspondiente para este tipo de incidentes. Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y un helicóptero medicalizado. A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, no se pudo hacer nada por salvar la vida del trabajador.

Desde Sandfire MATSA han informado de que el fallecido era empleado de la empresa colaboradora Construcciones Mary y que el accidente se produjo durante su jornada laboral en el interior de la explotación. La compañía ha señalado que, tras lo ocurrido, se dio aviso inmediato al 112 y a las autoridades competentes, al tiempo que se está recabando información para esclarecer las circunstancias del suceso.

La empresa ha expresado su “profundo pesar” por lo ocurrido y ha trasladado su más sentido pésame a la familia, compañeros y seres queridos del trabajador. Asimismo, como muestra de respeto, ha decidido detener la actividad en sus tres minas —Aguas Teñidas, Magdalena y Sotiel— cancelando los relevos de tarde y noche y manteniendo únicamente servicios mínimos.

Las autoridades han abierto las diligencias oportunas para determinar las causas del accidente, mientras la compañía ha reiterado su compromiso con la protección, la seguridad y la salud de todas las personas que desarrollan su labor en sus instalaciones.