La Policía sitúa en el entorno de San Juan del Puerto la recogida de un alijo de 3.400 kilos de cocaína en una macrooperación internacional

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína que operaba en la zona sur de España y que tenía en el entorno de San Juan del Puerto uno de sus puntos clave de recogida de la droga. La operación se ha saldado con 12 detenidos y la intervención de más de 3.400 kilos de cocaína, además de armas de guerra, vehículos caleteados y más de un millón de euros en efectivo.

La investigación, iniciada a comienzos de 2024, se intensificó tras una aprehensión en un camión procedente de España detectada a través de la cooperación policial con Suecia, Polonia y Portugal. Las pesquisas permitieron identificar una compleja infraestructura logística con base en dos naves industriales situadas en Alcobendas y Fuente el Saz (Madrid), desde donde se coordinaban envíos a distintos países europeos.

Según la Policía, la organización actuaba como un auténtico “prestador de servicios” para redes internacionales de narcotráfico. Su labor consistía en recoger la droga en el sur peninsular —en el último operativo en una zona próxima a San Juan del Puerto—, trasladarla hasta Madrid y allí almacenarla, manipularla y dividirla en partidas destinadas a diferentes clientes.

Los investigados se desplazaban en convoy, utilizando furgonetas de alquiler a nombre de terceros para transportar la carga y turismos como vehículos lanzadera para detectar posibles controles policiales. Adoptaban estrictas medidas de contravigilancia y variaban los medios de transporte en función del destino y la cantidad de estupefaciente.

El pasado día 13, los agentes detectaron que el grupo preparaba un nuevo envío. Tras confirmar el desplazamiento al sur de España y su posterior regreso a Madrid, se activó un amplio dispositivo en el que participó el Grupo Especial de Operaciones (GEO). El asalto a la nave de Alcobendas permitió localizar 3.250 kilos de cocaína ocultos en fardos de arpillera dentro de una furgoneta y en distintas estancias del inmueble.

En la nave de Fuente el Saz se hallaron un subfusil semiautomático, cargadores y munición ocultos en un falso techo, además de hachís. En registros domiciliarios posteriores se incautaron otros 25 kilos de cocaína, fusiles, armas cortas, chalecos antibalas, dinero en metálico y material informático. En total, se intervinieron diez armas de fuego —siete reales y tres simuladas—, seis vehículos —dos de ellos con compartimentos ocultos— y más de un millón de euros.

Los 12 arrestados han sido puestos a disposición judicial como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales y contra la salud pública. El juez ha decretado el ingreso en prisión de todos ellos, mientras la investigación continúa abierta para esclarecer la dimensión completa de la red y sus posibles conexiones en la provincia de Huelva.