Herido un hombre de 37 años en el incendio de una vivienda en Valverde del Camino

Un hombre de 37 años ha resultado herido este viernes tras el incendio registrado en una vivienda de Valverde del Camino, según ha informado el servicio de emergencias 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El aviso se recibió sobre las 15.00 horas, cuando varias llamadas alertaron de un incendio en una casa situada en la antigua vía verde, a la altura del Punto Limpio, indicando además que había una persona en su interior. De inmediato, la sala coordinadora activó al Consorcio Provincial de Bomberos, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, así como a Guardia Civil y Policía Local.

A su llegada, los bomberos lograron controlar el fuego y procedieron a ventilar la vivienda. Durante la intervención, los efectivos sacaron del inmueble a tres perros fallecidos.

El ocupante de la casa consiguió salir a tiempo, aunque resultó afectado por inhalación de humo y presentaba también algunas quemaduras. Tras ser atendido en el lugar, fue evacuado al Hospital de Riotinto, según han indicado fuentes sanitarias y policiales.

Las causas del incendio no han trascendido por el momento y se encuentran bajo investigación.