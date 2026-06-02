Amplían los medios para combatir el incendio en la Marisma del Burro

El dispositivo del Plan Infoca ha ampliado este martes los medios desplegados para combatir el incendio declarado en la zona de la Marisma del Burro, en el término municipal de Gibraleón, después de que el fuego volviera a reactivarse tras haber sido dado por extinguido.

La reproducción del incendio ha generado una importante columna de humo visible desde distintos puntos de Huelva capital y su entorno, lo que ha provocado preocupación entre numerosos ciudadanos durante la mañana.

Ante la evolución del fuego, el operativo ha reforzado su intervención con la incorporación de dos aviones anfibios ligeros, que se suman a los dos grupos de bomberos forestales, dos agentes de medio ambiente y una autobomba que ya trabajaban sobre el terreno.

Según ha informado el Infoca, el incendio permanece confinado, aunque las labores de extinción continúan debido a las especiales características del terreno de marisma, donde la presencia de agua, fango y vegetación dificulta el acceso de los efectivos.

La zona afectada se encuentra dentro de la Reserva Natural Marisma del Burro, integrada en el Paraje Natural Marismas del Odiel, uno de los espacios ambientales más valiosos de la provincia y declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO.

Los trabajos se centran en evitar cualquier posible propagación y lograr la extinción definitiva del incendio. Por el momento no se han dado a conocer las causas de esta reactivación ni la superficie afectada.