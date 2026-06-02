Cinco personas atrapadas tras el vuelco de un vehículo en la N-431 a la altura de Lepe

Cinco personas han resultado heridas tras quedar atrapadas en el interior de un vehículo que volcó durante la madrugada de este martes en la carretera N-431, en el término municipal de Lepe.

Según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía, el accidente se produjo sobre las 00.50 horas cuando uno de los ocupantes alertó de que el turismo en el que viajaban había sufrido un vuelco mientras circulaba en dirección a La Redondela.

Tras recibir el aviso, el centro coordinador movilizó a efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Bomberos, Policía Local de Lepe, personal de Mantenimiento de Carreteras y al Centro de Emergencias Sanitarias 061.

A su llegada, los equipos de rescate tuvieron que intervenir para liberar a los cinco ocupantes del vehículo, que habían quedado atrapados tras el siniestro.

Una vez rescatados, todos fueron atendidos por los servicios sanitarios en el lugar del accidente y posteriormente evacuados en ambulancias convencionales al Hospital Virgen de la Bella de Lepe para una valoración más exhaustiva de sus lesiones.

Por el momento no han trascendido las causas que provocaron el vuelco ni el estado de los heridos.