Siete heridos, entre ellos un menor, en una colisión múltiple en Aljaraque

Siete personas han resultado heridas, entre ellas un menor de 10 años, tras una colisión múltiple ocurrida en la tarde de este domingo en la carretera A-497, a su paso por el término municipal de Aljaraque.

Según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía, el accidente se produjo sobre las 20:45 horas en el kilómetro 3 de la vía, en sentido Huelva, cuando cuatro vehículos se vieron implicados en una colisión por causas que se investigan.

Tras recibir varias llamadas de testigos alertando del siniestro, el centro coordinador movilizó a efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, Guardia Civil de Tráfico, Bomberos y personal de Mantenimiento de Carreteras.

Como consecuencia del accidente, siete personas tuvieron que ser evacuadas a los hospitales Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena de la capital onubense. Entre los heridos se encuentran tres mujeres de 18, 20 y 22 años, tres hombres de 18, 23 y 26 años, además de un menor de 10 años.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre el estado de los afectados ni sobre las circunstancias que provocaron el accidente.