Declarado un incendio forestal en Gibraleón

El dispositivo del Plan Infoca trabaja desde este domingo en la extinción de un incendio forestal declarado en el término municipal de Gibraleón.

Tras la activación del operativo, se han desplazado hasta la zona dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y dos autobombas, además de medios aéreos compuestos por un helicóptero semipesado y un avión de carga en tierra.

Los efectivos trabajan para frenar el avance de las llamas y evitar que el fuego se propague a otras zonas del entorno. Por el momento no han trascendido datos sobre la superficie afectada ni sobre las causas que han originado el incendio.

El Infoca mantiene activo el dispositivo de extinción mientras continúan las labores de control del fuego.