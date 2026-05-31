El Infoca da por extinguido el incendio de Doñana

El incendio forestal declarado el pasado domingo en el paraje Rincón del Membrillo, en Almonte, ha quedado oficialmente extinguido este domingo a las 21:15 horas, según ha informado el Plan Infoca.

El fuego, que se originó en pleno entorno de Doñana, obligó a desplegar durante varios días un amplio operativo que llegó a superar el centenar de efectivos entre bomberos forestales, técnicos y personal de apoyo, además de medios aéreos y terrestres.

Las llamas quedaron estabilizadas el miércoles, momento en el que el dispositivo centró sus esfuerzos en vigilar el perímetro y evitar posibles reactivaciones. Durante los últimos días han permanecido trabajando sobre el terreno varios equipos de extinción hasta lograr la completa desaparición de cualquier punto caliente.

Con la extinción del incendio concluye una de las intervenciones más importantes de las últimas semanas en la provincia, a la espera de conocer el balance definitivo de la superficie afectada.