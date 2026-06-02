El incendio de la Marisma del Burro, pese a estar ya confinado, deja una gran nube de humo sobre Huelva

Una espectacular nube de humo ha sido visible este martes desde numerosos puntos de Huelva capital y su área metropolitana como consecuencia de la reproducción del incendio registrado en la Reserva Natural Marisma del Burro, en el término municipal de Gibraleón, aunque limítrofe con la capital.

La columna de humo, de grandes dimensiones, ha llamado la atención de numerosos ciudadanos desde primeras horas de la mañana, siendo visible a varios kilómetros de distancia y generando numerosas consultas sobre su origen.

Según ha informado el Plan Infoca, se trata de una reproducción del incendio declarado el pasado 31 de mayo en esta zona integrada en el Paraje Natural Marismas del Odiel. El fuego afecta a vegetación de marisma y, aunque permanece confinado, los trabajos de extinción se están viendo condicionados por las características del terreno y por la subida de la marea, que dificultan el acceso de los efectivos.

Para controlar el incendio se han movilizado dos grupos de bomberos forestales, dos agentes de medio ambiente y una autobomba, que continúan trabajando para evitar que las llamas puedan avanzar fuera del perímetro afectado.

La zona donde se localiza el incendio forma parte de uno de los espacios naturales más valiosos de la provincia de Huelva. La Reserva Natural Marisma del Burro está integrada en las Marismas del Odiel, enclave protegido y reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera.

Francisco Bayo, jefe de bomberos del Ayuntamiento de Huelva mandaba un mensaje de tranquilidad. "Queremos tranquilizar a la población. No existe riesgo ni peligro alguno", ha comentado.

Los servicios de extinción mantienen la vigilancia sobre el incendio mientras prosiguen las labores para lograr su completa extinción y evitar nuevas reproducciones del fuego.