La Policía Local de Lepe recupera en 24 horas dos vehículos sustraídos en España y Alemania

La Policía Local de Lepe ha recuperado en un intervalo inferior a 24 horas dos vehículos que figuraban como sustraídos, uno de ellos en España y otro en Alemania.

En el primer caso, los agentes localizaron en una calle del municipio un turismo que se encontraba correctamente estacionado. Durante las labores rutinarias de comprobación, detectaron que la matrícula no se correspondía con la marca y modelo del vehículo. Tras verificar el número de bastidor, confirmaron que el coche había sido sustraído en Málaga en diciembre de 2024 y figuraba como denunciado.

En una segunda intervención, los efectivos recuperaron un vehículo con matrícula alemana que constaba como sustraído en su país de origen. El conductor ha sido investigado como presunto autor de un delito de apropiación indebida de vehículo a motor.

Desde la Policía Local destacan la importancia de los controles preventivos y las comprobaciones sistemáticas como herramienta clave para la detección de este tipo de delitos.