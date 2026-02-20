La Guardia Civil destapa captaciones ilegales de agua en el entorno de Doñana dentro de una macrooperación nacional

La provincia de Huelva ha sido uno de los escenarios destacados de la operación “Zahorí”, el dispositivo nacional desplegado por la Guardia Civil para inspeccionar y controlar aprovechamientos ilegales de recursos hídricos. En el marco de la actuación, desarrollada entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, se han detectado 941 infraestructuras ilegales de extracción y acumulación de agua en todo el país y se ha investigado a 31 personas por delitos relacionados con la distracción de aguas y daños medioambientales.

En el caso de Huelva, la denominada operación “Subterra”, centrada en el entorno del Parque Nacional de Doñana y su corona forestal, permitió localizar diversas infraestructuras clandestinas de captación y almacenamiento de agua. Como resultado, fueron investigadas ocho personas físicas y cinco jurídicas, y se esclarecieron tres delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y dos contra la ordenación del territorio.

A nivel nacional, el 60% de las infraestructuras detectadas correspondían a pozos ilegales, el 24% a sondeos, el 4% a balsas y el 12% restante a otras modalidades de captación, como derivaciones o trasvases artificiales. En total, se han contabilizado 29 infracciones penales y 1.684 infracciones administrativas, la mayoría vinculadas a vulneraciones de la normativa en materia de aguas.

Los informes periciales elaborados por el SEPRONA han cifrado en más de 270 millones de euros los daños ocasionados al Dominio Público Hidráulico en distintas provincias, cuantificando tanto el perjuicio económico como el impacto sobre flora, fauna y ecosistemas.

La Guardia Civil ha subrayado que esta operación se enmarca en su compromiso con la protección del medio ambiente y la defensa del uso sostenible del agua, especialmente en un contexto de escasez hídrica y sequía recurrente. En una provincia como Huelva, donde la presión sobre los recursos hídricos es especialmente sensible por su peso agrícola y la cercanía de espacios protegidos como Doñana, este tipo de actuaciones adquiere una relevancia estratégica.