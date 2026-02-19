Siete heridos en una colisión por alcance en la HU-4400 a su paso por Villablanca

Siete personas han resultado heridas en un accidente de tráfico registrado a primera hora de este miércoles en la carretera HU-4400, en el término municipal de Villablanca, según ha informado el servicio de emergencias 1-1-2 Andalucía, adscrito a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El aviso se recibió a las 7:46 horas, cuando varios alertantes informaron de una colisión por alcance entre dos vehículos en el kilómetro 6, en el Camino de Villablanca. Indicaban que había varias personas heridas y, al menos, una atrapada en el interior de uno de los turismos.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, Guardia Civil de Tráfico, Consorcio Provincial de Bomberos, Policía Local y operarios de mantenimiento de la vía.

Los bomberos tuvieron que intervenir para liberar a una persona que había quedado atrapada tras el impacto. Posteriormente, los servicios sanitarios evacuaron al Hospital Virgen de la Bella a los heridos: tres hombres de 25, 35 y 36 años; tres mujeres —dos de 35 y una de 40— y otra persona de 30 años de la que no han trascendido más datos.

Las circunstancias concretas del accidente no han sido detalladas por el momento.