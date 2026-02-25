Desmantelada una plantación de marihuana en la Barriada de la Navidad con enganche ilegal a la luz

La Policía Nacional ha desmantelado en Huelva una plantación interior de marihuana localizada en una vivienda de la Barriada de la Navidad, donde se cultivaban más de 80 plantas en avanzado estado de crecimiento y floración.

La actuación se inició tras recibir informaciones sobre la posible existencia de un cultivo “indoor” en el inmueble, del que procedía un fuerte olor a marihuana. Los agentes comprobaron además que la instalación eléctrica había sido manipulada para abastecer la plantación mediante un enganche ilegal a la red de suministro.

Tras establecer un dispositivo policial y obtener la correspondiente autorización judicial, se practicó la entrada y registro en la vivienda, donde se incautaron las plantas y se desmanteló la conexión eléctrica fraudulenta, que suponía un importante riesgo de incendio.

Como resultado de la operación, fue detenido un varón como presunto autor de delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico, quedando a disposición judicial.