Identificado el autor de un falso aviso de emergencia por una supuesta muerte en El Rocío

La Guardia Civil ha identificado y propuesto para sanción al autor de un falso aviso de emergencia que alertó del supuesto hallazgo de una persona fallecida en el interior de una vivienda de la aldea de El Rocío.

Los hechos se produjeron cuando una llamada al servicio de emergencias 112 comunicó la presencia de una persona sin vida, lo que motivó la activación inmediata de recursos sanitarios y policiales que se dirigieron al lugar indicado.

De forma paralela, los agentes operadores de la central 062 de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva realizaron comprobaciones para ampliar la información, detectando que la ubicación del terminal móvil desde el que se efectuaba la llamada no coincidía con el punto señalado en el aviso.

Tras diversas gestiones y en coordinación con el 112, se confirmó que se trataba de una falsa alarma. La Guardia Civil procedió entonces a la identificación del titular de la línea telefónica desde la que se realizó la llamada.

El responsable será propuesto para sanción conforme a la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana. Según establece el artículo 36.5, la realización de avisos falsos que movilicen recursos públicos constituye una infracción que puede conllevar multas económicas desde los 601 hasta los 30.000 euros.

Desde la Comandancia de Huelva se recuerda que el titular de una línea telefónica es el responsable legal del uso que se haga de la misma y se hace un llamamiento a la ciudadanía para evitar un uso indebido de los servicios de emergencia, ya que estas actuaciones suponen un gasto innecesario y pueden retrasar la atención de situaciones reales.