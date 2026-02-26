Cuatro detenidos en Isla Cristina por desmantelar la Guardia Civil un punto de venta de droga y servicio de “tele-coca”

La Guardia Civil ha desarticulado en Isla Cristina un punto de venta de drogas al menudeo y un servicio de reparto a domicilio conocido como “tele-coca”, en el marco de la operación “Drakaris”, que se ha saldado con cuatro personas detenidas, entre ellas un menor de edad.

La investigación se inició en septiembre de 2025 tras detectarse un aumento significativo de infracciones administrativas por tenencia de drogas en un barrio concreto de la localidad. Las pesquisas permitieron localizar un punto de venta muy activo que operaba de forma continuada en la zona.

En una primera fase, los agentes interceptaron a un menor que portaba varias dosis de hachís y cocaína preparadas para su venta inmediata. Las vigilancias posteriores permitieron identificar al presunto cabecilla y a otros dos integrantes, quienes no solo realizaban ventas directas al menudeo, sino que también gestionaban un servicio de entrega a domicilio, desplazándose hasta el lugar acordado con los consumidores.

Con autorización judicial, se practicaron dos registros domiciliarios en los que fueron detenidos los tres adultos implicados. En los inmuebles se localizaron diversas sustancias estupefacientes listas para su distribución, entre ellas cocaína, hachís, marihuana, MDMA y “tussi” o cocaína rosa.

Además, los agentes incautaron fármacos destinados a la alteración de funciones sexuales que se distribuían sin control médico, así como 32 botellas de óxido nitroso, conocido popularmente como “gas de la risa”. La Guardia Civil ha alertado del incremento preocupante del consumo de este gas entre jóvenes de la zona, recordando que su inhalación puede provocar daños graves en el sistema nervioso y episodios de hipoxia, además de los riesgos derivados de su almacenamiento al tratarse de un producto inflamable.

Los detenidos y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, mientras la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

La operación ha sido coordinada por el Equipo de Policía Judicial de Ayamonte, con la colaboración del Servicio Cinológico, equipos ECO50 y agentes de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Huelva.