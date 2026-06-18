Trabajadores del Juan Ramón Jiménez se concentran tras la agresión a una vigilante

Profesionales del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez se han concentrado este jueves a las puertas del centro hospitalario para condenar la agresión sufrida por una vigilante de seguridad en el servicio de Urgencias.

La movilización, convocada por la Junta de Personal, se ha desarrollado como muestra de apoyo a la trabajadora y de rechazo a cualquier episodio de violencia contra los profesionales que desempeñan su labor en el ámbito sanitario.

Los hechos ocurrieron cuando un usuario presuntamente propinó un empujón a la vigilante, que cayó de espaldas al suelo y sufrió diversas contusiones. Tras el incidente, la profesional recibió asistencia y se activaron los protocolos previstos para este tipo de situaciones.

Durante la concentración, los participantes mostraron su solidaridad con la trabajadora afectada, al tiempo que reclamaron tolerancia cero frente a las agresiones en los centros sanitarios.

Desde la representación de los trabajadores se insistió en la necesidad de seguir reforzando las medidas de prevención y protección para garantizar la seguridad de los profesionales que desarrollan su labor diaria en hospitales y centros de salud.

La concentración concluyó con un mensaje de apoyo a la vigilante agredida y una llamada al respeto hacia todos los trabajadores que prestan servicio en el sistema sanitario.