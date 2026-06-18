Intervenidos más de 500 juguetes sin documentación en un bazar de Huelva

La Guardia Civil ha intervenido más de 500 juguetes en un establecimiento comercial de Huelva al no poder acreditarse su procedencia legal ni cumplir la documentación exigida para su comercialización dentro de la Unión Europea.

La actuación fue realizada por agentes de la Patrulla Fiscal y de Fronteras durante una inspección rutinaria en un bazar de la capital onubense. Durante el control, los agentes detectaron numerosos productos expuestos para la venta cuyo propietario no pudo presentar facturas ni documentos aduaneros que justificaran su origen.

Según la Guardia Civil, la mercancía incumplía la normativa comunitaria que regula la importación de productos procedentes de terceros países, al carecer de la documentación necesaria para acreditar su entrada legal en territorio europeo.

Los más de 500 juguetes intervenidos han sido retirados del establecimiento y puestos a disposición de la Dependencia de Aduanas e Impuestos Especiales de Huelva, organismo encargado de determinar las actuaciones administrativas correspondientes.

Además, el responsable del comercio ha sido propuesto para sanción por una posible infracción relacionada con la normativa de contrabando y comercio de mercancías importadas.

Desde la Guardia Civil recuerdan la importancia de adquirir juguetes que cumplan los estándares de seguridad europeos, con etiquetado en castellano, identificación del fabricante y advertencias sobre la edad recomendada para su uso.

Los agentes advierten especialmente de los riesgos que pueden presentar este tipo de productos para menores de tres años, ya que algunos pueden contener materiales tóxicos, elementos cortantes o piezas pequeñas susceptibles de provocar atragantamientos o asfixias.