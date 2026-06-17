La Guardia Civil interviene más de 2.250 plantas de marihuana en tres operaciones en Huelva

La Guardia Civil ha llevado a cabo durante las últimas semanas varias operaciones contra el cultivo y tráfico de drogas en la provincia de Huelva que se han saldado con la detención de ocho personas, entre ellas un menor de 16 años, además de una persona investigada y la intervención de 2.258 plantas de marihuana.

Los operativos se desarrollaron en los municipios de Villablanca, Gibraleón y Ayamonte, donde los agentes localizaron distintas instalaciones presuntamente dedicadas al cultivo intensivo y distribución de sustancias estupefacientes.

La primera actuación tuvo lugar en Gibraleón, donde la investigación comenzó tras detectarse un consumo eléctrico anormalmente elevado en una zona rural. Los agentes localizaron una vivienda utilizada supuestamente como plantación de marihuana, donde fueron intervenidas 756 plantas en avanzado estado de floración.

Las pesquisas permitieron además descubrir una nave cercana de difícil acceso que albergaba otras 800 plantas listas para su recolección. Según la Guardia Civil, las instalaciones contaban con filtros de carbono para ocultar el olor, sistemas de ventilación y un circuito cerrado de videovigilancia destinado presuntamente a detectar la presencia policial.

La segunda operación se desarrolló en Villablanca. Tras varias investigaciones sobre inmuebles deshabitados, los agentes registraron cuatro viviendas en las que localizaron 695 plantas de marihuana, además de dos kilogramos de cocaína de gran pureza y 31 kilogramos de marihuana ya recolectada. También se intervino abundante material destinado presuntamente a la manipulación y distribución de la droga.

La tercera actuación tuvo lugar en Ayamonte. Durante las labores de seguridad desarrolladas con motivo de un incendio agrícola, los agentes descubrieron un invernadero oculto que albergaba 35 plantas de marihuana.

Además de la droga intervenida, la Guardia Civil se ha incautado de abundante material eléctrico, sistemas de ventilación y tres vehículos que supuestamente eran utilizados para el transporte y distribución de las sustancias.

Todos los detenidos, junto con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

Desde la Guardia Civil recuerdan que las conexiones ilegales a la red eléctrica asociadas a este tipo de plantaciones suelen provocar cortes de suministro en las zonas afectadas y aumentan considerablemente el riesgo de incendios por sobrecarga de las instalaciones eléctricas. Asimismo, insisten en la importancia de la colaboración ciudadana para detectar este tipo de actividades ilícitas.