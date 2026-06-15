ADIF da marcha atrás y retrasa la reapertura de la línea ferroviaria de Huelva

La recuperación de la conexión ferroviaria de Huelva tendrá que seguir esperando. ADIF ha confirmado un nuevo retraso en las obras que se están ejecutando en la línea, una circunstancia que impedirá por el momento la vuelta de la circulación ferroviaria con normalidad. Según la información de ADIF, la circulación estará cerrada hasta el 17 de junio.

La noticia llega después de que durante la mañana de este lunes la página web de Renfe permitiera nuevamente la compra de billetes para los trayectos afectados, lo que había generado expectativas sobre una inminente reapertura de la línea. Sin embargo, finalmente se ha confirmado que los trabajos aún no han concluido y que los servicios alternativos por carretera continuarán operativos.

De este modo, los usuarios seguirán realizando parte de sus desplazamientos mediante autobuses habilitados para cubrir los tramos afectados por las obras, una situación que se prolonga desde que se interrumpiera el tráfico ferroviario debido a los daños ocasionados por los temporales.

La prolongación de las actuaciones supone un nuevo contratiempo para los viajeros onubenses, que continúan reclamando la recuperación de una conexión ferroviaria considerada estratégica para la provincia. Los cambios de transporte y el incremento de los tiempos de viaje han generado numerosas quejas entre usuarios habituales y representantes institucionales.

Mientras avanzan los trabajos, ADIF mantiene su objetivo de restablecer la circulación con todas las garantías de seguridad una vez concluyan las actuaciones previstas. No obstante, por el momento no se ha concretado una nueva fecha definitiva para la recuperación total del servicio ferroviario.

La situación vuelve a poner de relieve las dificultades que atraviesa la conexión ferroviaria de Huelva, una infraestructura cuya mejora y modernización continúa siendo una de las principales reivindicaciones históricas de la provincia.