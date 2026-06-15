Dos mujeres hospitalizadas tras el incendio de una vivienda en Huelva

Dos mujeres han resultado afectadas en el incendio registrado este lunes en una vivienda de la capital onubense. El suceso se produjo en un primer piso situado en la calle Tres Carabelas y obligó a la intervención de numerosos servicios de emergencia.

Según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía, varios ciudadanos alertaron del incendio pocos minutos antes de las 12:20 horas. En las llamadas indicaban además que podrían existir personas atrapadas en el interior del inmueble.

Tras recibir el aviso, el centro coordinador activó de inmediato a efectivos de bomberos, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, así como a agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local.

Una vez en el lugar, los servicios sanitarios atendieron a dos mujeres, de 40 y 67 años de edad, que resultaron afectadas por el incendio y tuvieron que ser evacuadas al Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez para recibir asistencia médica.

Por el momento no han trascendido las causas que originaron el fuego ni el alcance de los daños materiales provocados en la vivienda.

Los servicios de emergencia actuaron rápidamente para controlar la situación y garantizar la seguridad en la zona mientras se desarrollaban las labores de extinción y atención a las afectadas.