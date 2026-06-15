Desarticulado un presunto entramado criminal que habría defraudado más de 150.000 euros al SEPE en Huelva

La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado en la provincia de Huelva un presunto entramado criminal que, según la investigación, estaría relacionado con el fraude en el cobro de prestaciones gestionadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). La operación, denominada “Sepillo”, se ha saldado con la detención de tres personas.

De acuerdo con la información facilitada por ambos cuerpos policiales, la organización investigada habría obtenido prestaciones públicas de manera fraudulenta mediante la utilización de certificados digitales y la presunta usurpación de identidad de terceras personas. El perjuicio económico ocasionado superaría los 150.000 euros.

Las pesquisas desarrolladas por los agentes permitieron detectar que los fondos obtenidos presuntamente de forma ilícita eran retirados en cajeros automáticos y posteriormente enviados fuera de España a través de distintos mecanismos de transferencia de dinero.

La investigación también ha permitido identificar a más de setenta personas de distintas nacionalidades cuyas identidades habrían sido utilizadas sin su consentimiento para la solicitud y cobro de estas prestaciones.

La fase de explotación de la operación se llevó a cabo el pasado 10 de junio con la entrada y registro en una vivienda ubicada en Lucena del Puerto. Durante la actuación fueron intervenidos diversos equipos informáticos, dispositivos de almacenamiento de información y un vehículo que podrían estar relacionados con los hechos investigados.

Los tres detenidos están siendo investigados como presuntos autores de delitos de estafa, usurpación del estado civil, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

La operación ha sido desarrollada por el Equipo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Huelva, en colaboración con la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional, bajo la dirección de la Sección de Instrucción número 1 del Tribunal de Instancia de Moguer.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones destinadas al completo esclarecimiento de los hechos, así como a la localización de posibles bienes o activos que pudieran proceder presuntamente de la actividad delictiva investigada.