Arde una furgoneta a la entrada de La Monacilla

El Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva ha intervenido en la mañana de este lunes en el incendio de una furgoneta registrado a la entrada de La Monacilla.

Según ha informado el propio Consorcio, el aviso se recibió a las 9:20 horas, momento en el que se activó el parque de bomberos de Punta Umbría para atender la emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron tres efectivos y dos vehículos de intervención, que trabajaron en las labores de extinción del fuego y aseguramiento de la zona.

La actuación permitió controlar rápidamente las llamas y evitar que el incendio se propagara o generara mayores daños. Pasadas las 10:00 horas, el fuego había quedado completamente extinguido y la situación se encontraba totalmente normalizada.

Por el momento no han trascendido las causas que originaron el incendio ni se han comunicado daños personales como consecuencia del suceso. La intervención concluyó sin incidencias destacables y la circulación en la zona pudo recuperarse con normalidad tras la actuación de los servicios de emergencia.