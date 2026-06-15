Cazado a 214 km/h en la A-49 a su paso por Gibraleón

La Guardia Civil investiga al conductor de un turismo como presunto autor de un delito contra la seguridad vial tras ser detectado circulando a 214 kilómetros por hora en la autovía A-49, una vía limitada a 120 km/h.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de junio en el término municipal de Gibraleón, cuando los dispositivos de control de velocidad del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huelva detectaron al vehículo circulando en sentido Sevilla a una velocidad que superaba en 94 kilómetros por hora el límite establecido para esa carretera.

Como consecuencia de estos hechos, los agentes han procedido a investigar al conductor por un presunto delito contra la seguridad vial, al considerar que su comportamiento generó un grave riesgo para el resto de usuarios de la vía.

Según recoge el artículo 379 del Código Penal, este tipo de conductas pueden conllevar penas de prisión de tres a seis meses, multas económicas de entre seis y doce meses, así como la retirada del permiso de conducción por un periodo que puede oscilar entre uno y cuatro años. Además, la infracción puede llevar aparejada la pérdida de puntos del carné de conducir.

Desde la Guardia Civil destacan que la detección de este caso pone de manifiesto la eficacia de los controles de velocidad desplegados en las carreteras de la provincia, cuyo objetivo principal es reducir la siniestralidad y garantizar la seguridad vial.

La Agrupación de Tráfico recuerda que el exceso de velocidad es uno de los principales factores de riesgo en los accidentes de circulación, ya que disminuye el tiempo de reacción del conductor, aumenta considerablemente la distancia de frenado y multiplica la gravedad de las consecuencias en caso de colisión.

Por ello, los agentes insisten en la importancia de respetar los límites establecidos y mantener una conducción responsable para evitar situaciones que puedan poner en peligro tanto la propia vida como la del resto de usuarios de la carretera.