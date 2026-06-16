Cae una fábrica ilegal de tabaco en La Palma

La Guardia Civil ha desmantelado en La Palma del Condado una presunta fábrica ilegal de tabaco que, según la investigación, distribuía picadura y cajetillas a distintos puntos del país mediante empresas de paquetería urgente.

La actuación se ha saldado con la intervención de 783 kilos de hojas y picadura de tabaco, uno de los mayores alijos localizados en la provincia de Huelva en los últimos años, además de 2.500 cajetillas que presuntamente imitaban la apariencia de marcas comerciales originales.

En el marco de la operación Condal93-Humus, los agentes han detenido a dos personas como presuntos responsables de la actividad investigada y han abierto diligencias contra otras siete por su supuesta implicación en delitos de contrabando, contra la Hacienda Pública y pertenencia a organización criminal.

La investigación apunta a que la fábrica operaba desde una nave situada en un polígono industrial de la localidad. Según la Guardia Civil, el establecimiento aparentaba estar cerrado y desarrollaba su actividad principalmente durante las noches y los fines de semana para dificultar su detección.

Los agentes también comprobaron que el tabaco se almacenaba presuntamente en condiciones higiénicas deficientes, sin las medidas sanitarias exigidas para este tipo de productos.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los investigadores es el sistema de distribución utilizado. Según la Guardia Civil, los responsables enviaban los pedidos a domicilio mediante servicios legales de mensajería rápida, lo que permitía hacer llegar el producto a clientes de diferentes puntos de España.

La operación ha sido desarrollada por el Área de Investigación del Puesto de la Guardia Civil de Almonte. Tanto los detenidos como los investigados han sido puestos a disposición judicial en el Juzgado de La Palma del Condado, mientras continúan las actuaciones relacionadas con el caso.