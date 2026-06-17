Dos incendios forestales mantienen en alerta a la Sierra

La provincia de Huelva vuelve a enfrentarse este mier a una complicada jornada marcada por los incendios forestales. Dos fuegos permanecen activos en la comarca de la Sierra, concretamente en los términos municipales de Almonaster la Real y Cortelazor, donde trabajan numerosos efectivos para controlar las llamas.

El primero de los incendios fue declarado a las 19.24 horas en el paraje Embalse de la Mora, en Almonaster la Real. Hasta la zona se han desplazado medios aéreos y terrestres del Plan Infoca, entre ellos un helicóptero ligero, dos aviones de carga en tierra, tres grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente y una autobomba.

De forma paralela, otro incendio permanece activo en el término municipal de Cortelazor. En este caso participan tres grupos de bomberos forestales y un dispositivo compuesto por 53 profesionales especializados en la lucha contra incendios forestales.

Las altas temperaturas y la sequedad del terreno mantienen la preocupación en una provincia que ya ha registrado varios incendios durante las últimas semanas, incluso antes del inicio oficial del verano.

Por el momento no se han comunicado daños personales ni evacuaciones, mientras los equipos de extinción continúan trabajando para estabilizar ambos focos y evitar que las llamas avancen sobre la masa forestal de la Sierra onubense.

La evolución de los incendios determinará en las próximas horas si es necesario reforzar los medios desplegados sobre el terreno.