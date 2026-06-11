Tiros contra la Guardia Civil durante un alijo frustrado

La Guardia Civil ha frustrado la entrada de un importante cargamento de hachís por la ría de Punta Umbría y ha detenido a una persona tras una operación que terminó con disparos contra los agentes por parte de los presuntos narcotraficantes.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada, cuando una embarcación semirrígida fue detectada a unas ocho millas náuticas de la costa de Punta Umbría. Ante la sospecha de que se trataba de un alijo de droga, se activó un dispositivo conjunto por tierra y mar para interceptar la embarcación y a las personas implicadas en la descarga.

Los agentes localizaron en la ría una furgoneta, un turismo y varias personas que participaban en la operación. Una vez cargado el vehículo con la droga, los sospechosos fueron sorprendidos cuando abandonaban la zona.

Fue entonces cuando, según ha informado la Guardia Civil, los ocupantes abrieron fuego con armas largas contra los agentes actuantes. Los guardias civiles respondieron a la agresión sin que se produjeran heridos entre los miembros del operativo. Tras el enfrentamiento, los autores emprendieron la huida a pie, aunque uno de ellos pudo ser detenido.

En la operación se han intervenido 56 fardos de hachís con un peso aproximado de 1.120 kilos, además de un arma corta localizada en el interior de uno de los vehículos utilizados en el alijo.

Los investigadores también han recogido casquillos y proyectiles en la zona, que serán analizados por especialistas de Criminalística para esclarecer todos los detalles de lo ocurrido.

La Guardia Civil mantiene abierto un amplio dispositivo de búsqueda para localizar al resto de implicados. En el operativo participan agentes del Servicio Marítimo, Seguridad Ciudadana, Tráfico, Servicio Aéreo, Equipo Pegaso, Grupo Cinológico, Compañía Fiscal, USECIC y Policía Judicial, además de la colaboración de otros cuerpos policiales.

La investigación continúa abierta para determinar la participación de todos los implicados y las circunstancias exactas del ataque contra los agentes.