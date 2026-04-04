Siete heridos tras una colisión entre dos turismos en Moguer

Siete personas han resultado heridas en un accidente de tráfico ocurrido en el término municipal de Moguer, tras la colisión entre dos turismos en la carretera A-494.

El suceso se produjo en la tarde del viernes, en torno a las 15:30 horas, cuando un testigo alertó al servicio de emergencias 1-1-2 de un choque en una intersección de esta vía. De inmediato, el centro coordinador activó un amplio dispositivo en el que participaron efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, Guardia Civil de Tráfico, Bomberos y operarios de Mantenimiento de Carreteras.

Como consecuencia del impacto, siete personas resultaron heridas de diversa consideración. Todos los afectados fueron atendidos en el lugar y posteriormente evacuados al hospital Juan Ramón Jiménez de la capital onubense.

Entre los heridos se encuentran dos mujeres de 21 y 49 años, así como cuatro hombres de 24, 27, 38 y 39 años. De una séptima persona no han trascendido más datos por el momento.

Las circunstancias del accidente no han sido detalladas por el momento, mientras que los servicios de emergencia actuaron con rapidez para atender a los afectados y restablecer la normalidad en la vía.