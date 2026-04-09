Sancionado en Aljaraque por circular en un patinete que superaba los 50 km/h y carecía de homologación

La Policía Local de Aljaraque ha sancionado a un conductor tras detectar la circulación de un patinete eléctrico que superaba los 50 kilómetros por hora, carecía de homologación y no disponía de seguro obligatorio, incumpliendo de forma grave la normativa vigente.

La intervención se enmarca dentro de las actuaciones que el cuerpo policial está llevando a cabo para controlar el uso de vehículos de movilidad personal (VMP) en el municipio. Según han informado, el vehículo intervenido presentaba características muy por encima de lo permitido legalmente, lo que suponía un riesgo tanto para su conductor como para el resto de usuarios de la vía.

Los agentes procedieron a sancionar al conductor por el conjunto de infracciones detectadas, entre ellas la utilización de un vehículo no homologado y el incumplimiento de las condiciones técnicas exigidas para este tipo de medios de transporte.

Desde la Policía Local recuerdan que los patinetes eléctricos deben ajustarse a los límites establecidos por la normativa, tanto en velocidad como en características técnicas, y advierten de que el uso indebido puede conllevar sanciones importantes.

Asimismo, insisten en la necesidad de hacer un uso responsable de estos vehículos, respetando las normas de circulación y garantizando la seguridad vial. “Respetar las normas no solo evita sanciones, sino que salva vidas”, subrayan.

En este sentido, recomiendan a los usuarios utilizar vehículos homologados, cumplir con los límites de velocidad y circular de forma responsable para evitar situaciones de riesgo en la vía pública.