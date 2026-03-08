Salida de vía de un turismo en Almonte con varios heridos leves

Una salida de vía de un turismo registrada este sábado en una carretera del término municipal de Almonte se ha saldado con varios heridos de carácter leve, según ha informado la Policía Local.

El siniestro se produjo cuando el vehículo se salió de la calzada por causas que aún se desconocen. Como consecuencia del accidente, los ocupantes del turismo resultaron con lesiones leves y fueron atendidos por los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar.

Hasta el punto del suceso acudieron efectivos de la Policía Local, Guardia Civil y servicios de emergencia, que procedieron a asegurar la zona, asistir a los implicados y regular el tráfico mientras se desarrollaban las actuaciones necesarias.

Por el momento, las causas del accidente se encuentran bajo investigación. Desde la Policía Local de Almonte han recordado la importancia de extremar la precaución al volante, respetar las normas de circulación y adaptar la conducción a las condiciones de la vía para evitar este tipo de incidentes.